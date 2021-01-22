"قبل مواجهة الهلال".. مدرب فريق الفيصلي يقوم بتصحيح الأخطاء الفنية

راجع البرازيلي بريكيلس شاموسكا مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال المواجهة الماضية أمام الشباب في محاضرة فنية عبر تقنية الفيديو، وشرح عدداً من الحالات الفنية في اللقاءات السابقة.

وطالب المدرب البرازيلي لاعبي فريقه بالحذر من تكرار تلك الأخطاء خلال المواجهة المقبلة أمام الهلال في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الإثنين المقبل.

ميدانياً، ركز شاموسكا خلال الحصة التدريبية، الجمعة على التمارين التكتيكية شملت سرعة التحرك واللعب من لمسة واحدة قبل أن ينهي المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

ويعاني الفيصلي من سلسلة من التعثرات المتتالية في منافسات الدوري ولم يستطع تحقيق أي انتصار منذ الجولة الثامنة حين تغلب على الرائد 2-0، وبات يحتل المركز الـ12 متقدماً بفارق نقطتين فقط عن الرائد صاحب المركز الـ14 المؤدي إلى الهبوط.