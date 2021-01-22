نجم الأهلي السابق: الأحمر قادر على تخطي بايرن ميونخ

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، أن الأهلي قادر على إسقاط بايرن ميونخ الألماني، حال تأهل الفريق المصري لنصف نهائي كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر خلال الشهر المقبل.

وقال العميد خلال تصريحات تليفزيونية  عبر قناة mbc masr: "المواجهة بلا شك صعبة ضد بطل أوروبا، لكن كرة القدم تحمل مفاجآت بالجملة، بدليل ما حدث لليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي، وخسارته على أرضه بعد غياب".

وتابع:"أعتقد أن الأهلي قادر على تقديم مباراة قوية ضد الدحيل القطري وعبور لقاء الدور الأول للمونديال، خاصة أن قوام الأهلي أقوى من الدحيل، ثم تبقى مباراة بايرن ميونخ".

وأضاف: "بيتسو موسيماني كان عليه تأخير إشراك والتر بواليا بعد انضمامه للفريق قادمًا من الجونة، لكي ينسجم مع الفريق بالصورة المطلوبة".

ونوه: "بواليا حصل على دعم كبير جماهيري وإعلامي، لكنه كان بحاجة للوقت للتأقلم على أجواء النادي، مع استمرار محمد شريف في اللعب أساسيًا".

وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، أكد مدرب سموحة الحالي والزمالك السابق، أن الأفضل للاعب أن يرحل بموافقة ناديه الذي صنع اسمه، خاصة أن لديه نعمة كبيرة بحب جماهير الكرة المصرية ودعمه له.

مشيرا: "مصطفى محمد يتعامل مع قامات كبيرة في الزمالك مثل أشرف قاسم وأيمن يونس وعبد الحليم علي، يجب عليه أن يستمع لهم لأنهم يبحثون عن مصلحته ومصلحة النادي".

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