بسبب الورث.. أخ يقتل أخاه في قنا بوابل من النيران

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لقي عامل مصرعه، مساء اليوم الجمعة، اثر إصابته بطلق ناري، على يد شقيقه في قرية الدهسة بفرشوط.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا، بمصرع محمد عبد الشافي محمد، 50 عاما، إثر إصابته بطلق ناري بقرية الدهسة بفرشوط.



و كشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، أطلق النيران على شقيقه بسبب خلافات الميراث.



انتقلت قوة أمنية، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي في أبوتشت، إلى مقر الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.