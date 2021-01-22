مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

تنطلق مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.

ويعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- مباريات الثلاثاء 26-1-2021

كريستال بالاس × ويستهام يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

ساوثهامبتون × آرسنال، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

ويست بروميتش × مانشستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

- مباريات الأربعاء 27-1-2021

بيرنلي × أستون فيلا، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

تشيلسي × ولفرهامبتون، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

برايتون × فولهام، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ايفرتون × ليستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

- مباريات الخميس 28-1-2021

توتنهام × ليفربول، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

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