



تنطلق مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.





ويعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





- مباريات الثلاثاء 26-1-2021





كريستال بالاس × ويستهام يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





ساوثهامبتون × آرسنال، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.





ويست بروميتش × مانشستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.





- مباريات الأربعاء 27-1-2021





بيرنلي × أستون فيلا، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





تشيلسي × ولفرهامبتون، عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





برايتون × فولهام، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.





ايفرتون × ليستر سيتي، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.





مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.





- مباريات الخميس 28-1-2021





توتنهام × ليفربول، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.



