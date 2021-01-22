محمود عمرو ياسين يواصل تصوير "اللي مالوش كبير" تعرف على التفاصيل

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يواصل الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، تصوير مشاهده في مسلسل " اللي ملوش كبير" وذلك علي الطريق الصحراوي بعد منطقة السادس من اكتوبر وجمعته المشاهد أمس بالفنانة ياسمين عبد العزيز والمقرر أن يعرض في السباق الدرامي الرمضاني القادم لعام 2021.





مسلسل اللي ملوش كبير، يضم مجموعة من الفنانين وهم ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي والفنان خالد الصاوي وعايدة رياض ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة، وجاري التعاقد مع باقي المرشحين للعمل. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق يتناول العديد من القضايا المهمة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2021.