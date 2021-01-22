مُعيدة مع إيقاف التنفيذ.. طالبة تستغيث بعد رفض تعيينها بـ"آثار القاهرة"

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عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة غادة نبيل حسن عبدالله، خريجة قسم الآثار المصرية، بكلية الآثار جامعة القاهرة، دفعة 2017.



وقالت غادة خلال مداخلتها الهاتفية التي أجرتها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تحملت الكثير خلال سنوات من الكفاح والجد والاجتهاد أثناء دراستها بكلية الآثار جامعة القاهرة استطاعت أن تحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والأولى على قسم الآثار المصرية دفعة 2017.



وتابعت غادة، كلية الآثار جامعة اتخذت قرارا بتعين الـ 3 الأوائل من كل قسم دون النظر إلى قسم الآثار المصرية بل وتخطت وقامت بتعيين الأول من قسم "الآثار المصرية" دفعة 2020 دون الالفتات إلى دفعات 2017 و2018 و2019.



وتطالب غادة بحقها في التعيين كمعيدة كباقي زملائها المُعينين من الأقسام الأخرى من دفعة 2017، لافتا أنها تقدمت بتظلم إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لكن دون جدوى وحتى الآن لم نعلم أسباب الرفض.



وناشد الإعلامي محمد موسى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالمي وجميع المسئولين النظر في استغاثة غادة نبيل لافتا أنه يجب تكريمهم بدلا من إهانتهم.



