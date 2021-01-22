عاجل .. وزارة المالية تحدد جداول صرف مرتبات شهر يناير

أعلنت وزارة المالية جداول المواعيد الخاصة بصرف مرتبات شهر يناير بداية من يوم الأحد القادم الموافق 24 يناير.

وتستمر عملية صرف مرتبات شهر يناير للموظفين العاملين بالحكومة المصرية على مدار لمدة ثلاث ايام حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 يناير، حيث ستصرف المرتبات في كل يوم من تلك الأيام لفئة محددة من الموظفين منعا تزاحمهم على ماكينات الصراف الآلي وحفاظا على إجراءات التباعد الإجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجهات التي يحق لها صرف مرتبتها بداية من الأحد القادم 24 يناير كلا من الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوي العاملة، والإنتاج الحربي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال، وشئون مجلس النواب، والأوقاف، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة والسياحة والبترول، بالاضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، والقومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس النواب.

وخلال الفترة من يوم الأثنين 25 يناير وحتى يوم الثلاثاء 26 يناير ، سوف يتم صرف المرتبات لباقي الجهات الحكومية كما في الجداول الآتية.

وخصصت وزارة المالية يومي 27 يناير و 31 يناير أمام جميع جهات الحكومية لصرف المرتبات الخاصة بهم، إذا لم يستطيعوا سحب أموالهم في المواعيد المحددة لهم كما في الجداول.