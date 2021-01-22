مجدي عبدالحليم: القرية التكتيكية الأحدث على مستوى العالم في مواجهة الإرهاب

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة أهم الأساليب التدريبية التي تتم داخل كلية الشرطة وجميع الكليات العسكرية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على مستوى العلم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اللواء مجدي عبدالحليم، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلتقى لأول مرة الطلاب الجدد بأكاديمية الشرطة لتعرف على مدى التزامهم واستجابتهم للحياة العسكرية، لافتا أن الرئيس بمثابة والد أو أخ أكبر لجميع الضباط.

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