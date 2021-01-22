من السبت إلى الخميس.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.

يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد السبت 23 يناير 2021، وحتى يوم الخميس 28 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

استقرار وطقس معتدل شمالا، دافئ جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

يوم السبت 23 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 24 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 25 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

ثم تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من يوم الأربعاء المقبل، وتكون حالة الطقس كما يلى:

يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 28 يناير 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.
من السبت إلى الخميس.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة
من السبت إلى الخميس.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

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حالة الطقس تقلبات جوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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