جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة شاب مقتولا في الدقهلية



أخطرت النيابة العامة بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١٤٥٤ إداري مركز أجا، جاري إستكمال الفحص.

عثر عدد من أهالى أجا على جثة شخص مقتول ملقاة، بطريق ترابى يتوسط أرض زراعية بقرية الغراقة التابعة لمركز أجا، فى محافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة أجا من بعض الأهالى بالعثور على جثة شخص بناحية قرية الغراقة دائرة المركز.بانتقال الضباط والفحص تبين وجود جثة المدعو محمد السيد ربيع فودة 20 سنة سائق توك توك، ومقيم قرية “ميت العامل ” دائرة مركز أجا ملقاه بطريق ترابي يتوسط أرض زراعية بجوار ” مزرعة دواجن الشافعي ” زمام قرية الغراقة دائرة المركز،بمناظرة الجثة، تبين إصابته برش خرطوش بالوجه والرأس ويرتدي ملابسة كاملة عبارة عن ” تيشرت أبيض اللـون، وجاكت أسود أزرق وبنطال جينز أزرق اللون أسفله شورت أبيض اللون ٠بسؤال والده السيد ربيع فودة 35 سنة عامل بمعرض سيارات، ومقيم بذات القرية، قرر بأن نجله يعمل سائق علي توك توك ملك المدعو علي السيد علي مهدي الصعيدي 28 سنة أستورجي، ومقيم بذات القرية، وأنه خرج بتاريخ مساء ١٩ الجاري إلا انه لم يعد منذ ذلك التوقيت، وأضاف بعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بغيابة لقيامه بالبحث عنه.