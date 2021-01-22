فى القسم الثالث لكرة القدم 8 مباريات فى المجموعة الحادية عشر تنطلق غداً

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
إسلام عوده

تنطلق فى الثانية ونصف غداً السبت 8 مباريات فى الجولة العاشرة بالمجموعة الحادية عشر فى دورى القسم الثالث لكرة القدم .
 
يلتقى المجد خارج ملعبه مع مركز شباب الدلنجات ويأمل المجد فى الفوز للاستمرار على القمة بينما يسعى الدلنجات لتحقيق نتيجة إيجابية للاستمرار فى المنطقة الدافئة بالجدول . 

ويستضيف رشيد على ملعبه فريق دلفى القابع فى مؤخرة الجدول ويواجه مركز شباب حوش على ملعبه فريق مركز شباب إيتاى البارود وكلاهما لديه 10 نقاط ويحتلان المركزين الثامن و التاسع وكلاهما يطمع في الفوز للاقتراب من المربع الذهبى . 

ويستضيف فريق بدر الذى يملك رصيد 12 نقطة على ملعبة فريق غزل كفر الدوار صاحب السبع نقاط . 
ويستضيف مركز شباب المعمورة على ملعبه مركز شباب العبور فى مباراة لاتقبل القسمة على اثنين حيث أن العبور يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة وبقارق نقطة عن المعمورة الذى يأتى فى المركز السادس والفائز منهما ربما يقترب من المنافسة على القمة . 
ويخرج نهضة العامرية صاحب المركز الثانى لملاقاة مركز شباب كفر بولين  ويواجة العامرية مشاكل إدارية عديدة منها استقالة المدير الفنى المدير الإدارى والمدرب العام ومدرب الحراس وعدم تعيين بديل لهم حتى الآن بالإضافة إلى وجود تذمر بين صفوف اللاعبين لعدم حصولهم على مستحقاتهم وربما يتغيب بعضهم عن لقاء الغد بينما يأمل كفر بولين فى تحقيق فوز على ملعبة يبعده عن منطقة الهبوط فى الجدول . 
ويستضيف اسكندرية للبترول على ملعبة فريق مياه البحيرة ويأمل الفريق البترولى فى الفوز للاستمرار فى المنافسة بينما يأمل مياة البحيرة فى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط . 
ويخرج الترام لملاقاة مركز شباب القبارى ويأمل الترام فى الفوز للاقتراب من القمة بينما يأمل القبارى على ى الفوز للاقتراب من المربع الذهبى . 
وفيما يلى جدول ترتيب المجموعة  : 
1- المجد 17 نقطة 
2 - نهضة العامرية 16 نقطة 
3 - إسكندرية للبترول 15 نقطة 
4 - الترام 14 نقطة 
5 - م ش العبور 13 نقطة 
6 - م ش المعمورة 12 نقطة 
7 - بدر 12 نقطة 
8 - م ش إيتاى البارود 10 نقاط 
9 - م ش حوش عيسى 10 نقاط 
10 - م ش القبارى 9 نقاط 
11. - م ش الدلنجات 8 نقاط 
12  - رشيد 7 نقاط 
13. - غزل كفر الدوار 7 نقاط 
14 - مياه البحيرة 6 نقاط 
15 - م ش كفر بولين 5 نقاط 
16 - دلفى 1 نقطة .

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