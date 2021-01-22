والد هالاند يكشف حقيقة رحيل نجله لمانشستر يوناتيد

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تحدث إنجي هالاند، والد إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، المقارنة عن عرض مانشستر يونايتد مه ناديه الألماني، في ظل ما تردد عن رغبة مسؤولي الشياطين الحمر في ضم نجله الصيف المقبل.


ويتنافس أكثر من نادٍ للحصول على خدمات هالاند الصيف المقبل، أبرزهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى وجود أنباء تفيد بأن خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يضع عينيه على اللاعب.

وقال والد هالاند، في تصريحات لصحيفة "سبورت 1" الألمانية: "مانشستر يونايتد حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، النادي لديه مشروع جديد ويسير بخطوات جيدة، لكن إجراء مقارنة الآن ليس بهذه السهولة لأنه (هالاند) يلعب بالفعل في دورتموند".

وتابع: "يونايتد ودورتموند ناديان تقليديان للغاية، يملكان قاعدة جماهيرية عريضة وتاريخ كبير".

وأضاف: "مانشستر يونايتد نادٍ نفتخر به، تمامًا مثل دورتموند في ألمانيا".

وترددت أنباء عن مغادرة اللاعب  لبوروسيا دورتموند الصيف المقبل، بعد موسم ونصف فقط من انضمامه، في ظل المستويات المبهرة التي يقدمها على الصعيدين المحلي والقاري.

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