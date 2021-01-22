باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي نادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو فى حسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للتعاقد مع لاعبين خلال الفترة الحالية.

وكان باتشيكو وافق على رحيل إسلام جابر لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى حال وجود عرض مناسب لتواجد البدائل فى المراكز التى يجيدها اللاعب سواء الوسط المهاجم أو الظهير الأيسر بوجود أحمد فتوح.

وكان الزمالك حقق الفوز على فريق الجونة بهدف دون رد سجله يوسف أوباما من تسديدة قوية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة أسوان غدًا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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