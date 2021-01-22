تفاصيل اعتداء موظف بريد على مواطن في الدقهلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد كشك
اعتدي موظف بريد علي مواطن بالضرب واصابه بجروح بعد مشادة بينهما على صرف مبلغ من الفيزا بالدقهلية. 

تلقى اللواء رافت عبد الباعث،مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين مكتب بريد "رأس الخليج " دائرة المركز بحدوث مشاجرة داخل المكتب. 

أنتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "محمود.ع.ا.ع" 37 سنة، موظف بمكتب البريد، ومقيم قرية " كفر الترعة القديم " دائرة المركز و"عمرو. ا.ح "37 سنة فنى ديكورات، ومقيم قرية " راس الخليج" مصابا بكدمات بالوجه وجرح قطعي أسفل العن اليسرى وآخر بالجبهة. 

وذلك على اثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الـى مشاجرة تعدى فيها الأول على الثانى بالضرب بالأيدى واصابتة وذلك لحدوث خلاف على صرف مبلغ مالى من الفيزا كارت الخاصة الثانى لوجود عطل بها، وبسؤال المذكوران،، تبالا الإتهامات فيما بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين، وجارى العرض على النيابة العامة.

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موظف مواطن بريد الدقهلية

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