تعرف على أخطر مضاعفات مرض السكر مع حسام موافي.. فيديو

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أخطر مضاعفات مرض السكر.



وتابع موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن السكر يؤثر على الجهاز الدوري والعصبي الطرفي.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مريض السكر يشعر بتنميل في أطرافه؛ يديه وقدميه،ويسقط منه الحذاء دون أن يشعر، نتيجة التهاب أطراف الأعصاب.



وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن المضاعات السابقة تقلق المريض، لكنها لا تقلق الطبيب، لأنها ليست خطيرة كما أن ليس لها أي علاج، وحلولها ضعيفة للغاية، والحل الأمثل لالتهاب أطراف الأعصاب أن يتحول المريض لتناول الدواء من أقراص إلى أنسولين، حتى يقلل شعوره بتنميل الأطراف.



وكشف أن مريض السكر يتعرض للإسهال أو الأمساك لأن الجهاز العصبي الذي يعطي إشارات إلى جهاز الأعباء تعرض للإصابة.







