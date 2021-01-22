رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قاد اللواء ماهر كامل رئيس حي عين شمس، حملة مكبرة على المقاهي والشوارع لإعادة الانضباط لها مرة أخرى، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وقال اللواء ماهر كامل رئيس حي عين شمس في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن الإشغالات والباعة الجائلين من شارع عمر بن الخطاب، بالإضافة إلى رفع اشغالات مخبز من شارع الفرقان.

وتابع "ماهر" تم إزالة كافة الباعة الجائلين من ميدان الحلمية ومنطقة الجراج وميدان الألف مسكن وعودة الحركة المرورية.

وفي سياق أخر، أعلن اللواء ماهر كامل هاشم، كشوفات نموذج ٣ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا بأنه سيتم استكمال باقي عمل هذا المنوذج لباقي المتقدمين.

وطالب رئيس حي عين شمس، المواطنين بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي الخاص بالحي، لاستكمال باقي الأوراق.
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية
رئيس حي عين شمس يقود حملة لتنشيط الحركة المرورية بالألف مسكن وميدان الحلمية

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