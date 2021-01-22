أسعار الغاز الطبيعي تواصل التراجعات عالميا رغم تراجع المخزونات

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:39 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
وكالات

واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تراجعها خلال تعاملات الجمعة، بعد صدور بيانات المخزونات في الولايات المتحدة.
 

وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الغاز الطبيعي تراجعت 187 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يناير، في حين كانت التوقعات تشير لهبوط 162 مليار قدم مكعب.
 

وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد تراجعت بالأمس لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بفعل توقعات الطقس المعتدل وتراجع الطلب الخاص بالتدفئة.
 

وهبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر فبراير بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

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