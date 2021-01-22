حسام موافي يحذر من غيبوبة نقص السكر: "خطيرة تنسف خلايا المخ"

Advertisements



حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من غيبوبة نقص السكر، ووصف أنها خطيرة للغاية.



وتابع موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البل"د، اليوم الجمعة، أن غيبوبة نقص السكر يصاب بها الشخص الملتزم بجميع التعليمات الطبية، لكن بعد تعرضه لأي ضغوط ينخفض السكر بشكل سريع.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن بعض الضغوط التي يتعرض لها مريض السكر الملتزم بالتعليمات الطبية من ضمنها قيامه بخلع ضرسه، أو دخوله على فترات امتحانات دراسية.



وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن غيبوبة نقص السكر خطيرة للغاية، وتكمن في أن المخ عندما لا يجد مادة الجلوكوز، يفسد لأنه يحدث نسفًا في خلايا المخ، لا يمكن تعويضها في تلك الحالة.



وكشف حسام موافي أن الشخص المريض بالسكر هو الأكثر معرفة بدخوله لغيبوبة سكر، من خلال تعرضه وشعوره بالارتعاش، ويشعر بالجوع، كما يصاب بالدوار في تلك الحالة، وعليه أن يتناول سريعًا قطعة حلوى.







