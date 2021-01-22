باتشيكو يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام أسوان

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تحدث الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، عن أسباب عدم دخول الثنائي، حميد أحداد ومحمود علاء، في قائمة لقاء أسوان المقرر إقامته، غدا السبت، ضمن الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وقال الجهاز الفني، خلال تصريحات لموقع الزمالك الرسمي، أنه فضل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل، استعدادا للفترة القادمة، حيث يخضع اللاعبان في الوقت الحالي لبرنامج تدريبي خاص، للوصول إلى أعلى فورمة فنية.

ويقع الزمالك بالمركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، متخلفا بفارق نقطة عن غريمه الأهلي، الذي لعب مباراة أكثر.

ويأتي في أسوان في المركز الـ15، برصيد 7 نقاط.

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