وزير الشباب والرياضة يؤازر منتخب مصر لكرة اليد أمام بيلاروسيا





قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمؤازرة المنتخب المصري لكرة اليد خلال مباراته أمام منتخب بيلاروسيا، في ثاني جولات الدور الرئيسي، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم .





رافق وزير الشباب والرياضة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السيد/ سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، السيد/ عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

طالب وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الوطني بالتحلي بالروح الرياضية وتقديم مستوي قوي لتخطي منتخب بيلاروسيا، وملاقاة منتخب سلوفينيا والعبور لدور ال٨ ضمن الثمانية الكبار .





ومن جانبه، أشاد سفير بيلاروسيا لدي مصر ، بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بڤيروس كورونا، التي تتخذها جمهورية مصر العربية للبطولة لتوفير الآمان والسلامة للمنتخبات المشاركة، مؤكدا أن الحكومة المصرية حملت علي عاتقها تنظيم هذه البطولة الإستثنائية وبذل المزيد من الجهد لإخراج البطولة بهذا الشكل المشرف والذي يعد انحازا في مثل تلك الظروف التي يمر بها العالم.





وكان المنتخب المصري قد حسم نتيجة مباراته الاولي بنتيجة (28- 23) ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.





بلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزها منتخب مصر فى الدور التمهيدى 96 هدفاً، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفاً فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي



