آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن استمرار الإسباني سيرجيو راموس في صفوف ريال مدريد الإسباني علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في الصيف المقبل.

وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن استمرار سيرجيو راموس في ريال مدريد أصبح أصعب من أي وقت مضى.

وأكد البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يرغب تجديد عقده بنفس الراتب الحالي الذي يبلغ 12 مليون يورو ولكن مسئولو الملكي يريدون تخفيض راتبه بنسبة 10% في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأفاد البرنامج الإسباني بأنه هناك شكوك أيضًا حول إستمرار ثنائي الملكي الكرواتي لوكا مودريش والإسباني لوكاس فاسكيز الذان تنتهي عقودهما في الصيف المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا ريال مدري راموس

أخبار تهمك

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

السيسي لـ أسر طلاب أكاديمية الشرطة: "سامحوني" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام أسوان

منذ نصف ساعة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعتين

آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

تطورات جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

آخر تطورات أزمة تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

هل يرحل راموس عن ريال مدريد على طريقة رونالدو ؟

هل يرحل راموس عن ريال مدريد على طريقة رونالدو ؟

راموس يحدد 3 شروط لتجديد تعاقده مع ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

07:02 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»