ياسمين صبري تشارك صور جديدة من عيد ميلادها

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة ياسمين صبري عدد من الصور الجديدة لعيد ميلادها الـ33 والتي احتفلت به في منزلها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وظهرت "صبري" في الصور من احتفالها بعيد ميلادها داخل منزلها بصحية عائلتها وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتلقت الفنانة ياسمين صبري عدد من الهدايا في عيد ميلادها، وكان أبرزها سلسلة من الألماظ الحر حيث شاركت بعض الصور للهدايا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم نهال عنبر وأحمد مجدي وهبة مجدي وآيتن عامر.
ياسمين صبري تشارك صور جديدة من عيد ميلادها
ياسمين صبري تشارك صور جديدة من عيد ميلادها
ياسمين صبري تشارك صور جديدة من عيد ميلادها
ياسمين صبري تشارك صور جديدة من عيد ميلادها
ياسمين صبري تشارك صور جديدة من عيد ميلادها
ياسمين صبري تشارك صور جديدة من عيد ميلادها

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