محام بالنقض يكشف مفاجأة عن صاحب مبادرة "زواج التجربة"

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال عصام حجاج، محام بالنقض، إن ما يروجه صاحب مبادرة "زواج التجربة" باطل يراد به باطل، كاشفا أن صاحب المبادرة عرض فكرته منذ شهرين وعندما تعرض للهجوم قام بتعديل فكرته.

وأشار "حجاج"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما اطلقه صاحب مبادرة "زواج التجربة" دعوة صريحة للزنا، مضيفا: "عقد زواج التجربة ولا له لزمة.. ومفيش له أهمية في المحكمة".

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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد صاحب مبادرة زواج التجربة.

وقال صبري في بلاغه أنه أطلق المبلغ ضده فكرة ما يعرف بزواج التجربة وهي فكرة تخالف كل القواعد القانونية واستنكرته مؤسسة الأزهر الشريف وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت في وقت سابق أن زواج التجربة والذي يضع ضوابطًا وشروطًا في عقد الزواج وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج قيد الدراسة والبحث عبر عدة لجان للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي، ويهدف هذا الزواج إلي إلزام الطرفين بعدم الانفصال في مدة من 3 إلي 5 سنوات يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما إما باستمرار الزواج أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

وقد استنكر مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية في بيان له بأن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به واشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلًا ومحرمًا، وقال الأزهر أن الزواج في الإسلام أية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى وميثاق سماه الله سبحانه ميثاقًا غليظًا ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرآة وبقاء زواجهما وسعادتهما وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد، أما عن صورة عقد الزواج المسمى بزواج التجربة فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام وتتصادم مع أحكامه ومقاصده إضافة إلي ما فيها من إهانة للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع وتعتمد مبادرة زواج التجربة التي أطلقها المبلغ ضده على كتابة ورقة يضع فيها الزوجان شروط وآليات طبيعة الحياة وأسلوبها بين الطرفين ومدى علاقة الزوجين بعضهما البعض وعلاقتهما بعائلتهما.

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