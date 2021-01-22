سمير غانم ضيف شرف في مسلسل ابنته دنيا سمير غانم لرمضان 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يشارك الفنان سمير غانم مع ابنته دنيا سمير غانم في مسلسلها الرمضاني، ولكن كضيف شرف.

ولم يتم التوصل إلى اسم للعمل حتى الآن، وتواصل الفنانة دنيا سمير غانم التحضيرات البدائية للمسلسل.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل من جزئين كل جزء من 15 حلقة، وهو من إنتاج هشام جمال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من إخراج خالد ووليد الحلفاوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مشاركتها في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، مع عدد من الفنانين منهم محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين.

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