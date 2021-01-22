أحمد عزمي: يحيى الفخراني علمني الانضباط.. وضحكته تدخل القلب

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كشف الفنان أحمد عزمي، تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنان يحيى الفخراني: «فوجئت به وقفلت الباب».



وأوضح عزمي خلال استضافته مع الإعلامية إيمان يوسف مقدمة برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن المخرج الراحل نادر جلال طلبه للمشاركة في مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود» لكنه لم يكن يعلم من بطل العمل وقتئذ حتى ذهب لمكتب المخرج الراحل؛ ليجد الفنان يحيى الفخراني جالس: «فتحت الباب ثم أغلقته.. فوجئت به أمامي».



وأضاف أن الفنان يحيى الفخراني ضحك من الموقف: «ضحته تدخل القلب»، مشيرا إلى أن الفنان الكبير علمه الانضباط في العمل: «أحد ملوك مهنة الفن».



