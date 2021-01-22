برلمانية في العيد الوطني للشرطة المصرية: الأعين الساهرة للوطن والمواطن

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
قدمت النائبة مريم عزت الكفوري، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، الذين يقدمون ارواحهم فداء للوطن، في عيدهم ال69.

وأكدت «الكفوري» في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة المصرية هم الأعين الساهرة للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن، مشيرًة أنهم حملوا ارواحهم علي أكفهم وقدموها مهرا للوطن وتصدوا للعناصر الارهابية التي كادت أن تدمر الوطن، واجتثاث جذور الإرهاب من مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي الدور البطولي الذي يضطلع به رجال جهاز الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص، مؤكدًة أن مصر ستنتصر على الإرهاب بفضل جهود وتضحيات أبنائها الأبطال.

واختتمت "الكفوري" تصريحها بمطالبة الشعب المصري العظيم بالالتفاف والوقوف خلف رجالنا البواسل للتصدي لكافة المؤامرات التي تُحاك ضد الوطن.

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