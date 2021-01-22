أحمد عزمي: القرآن الكريم ساعداني في العمل بالفن

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كشف الفنان أحمد عزمي، أن اللغة العربية ساعدته في دخول عالم الفن، مضيفا أنه كان يلقى الشعر في سن الطفولة.



وأوضح عزمي خلال استضافته مع الإعلامية إيمان يوسف مقدمة برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه خلال المرحلة الابتدائية كان يكتب أشعار قبل أن يطلبه رئيس إذاعة صوت العرب للعمل بالأعمال الدرامية بعدما شاهد أشعاره عن طريق قريب له يعمل هناك، مشيرا إلى أن عمله بصوت العرب كان بداية الانطلاق له للمشاركة في البرلمان الصغير وبوجي وطمط.



ولفت إلى أن والدته كانت حريصة على تحفيظه القرآن الكريم وتعليمه اللغة العربية وهو ما أهله فيما بعد للعمل بالتمثيل.

