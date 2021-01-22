أحمد عزمي: القرآن الكريم ساعداني في العمل بالفن

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الفنان أحمد عزمي، أن اللغة العربية ساعدته في دخول عالم الفن، مضيفا أنه كان يلقى الشعر في سن الطفولة.

وأوضح عزمي خلال استضافته مع الإعلامية إيمان يوسف مقدمة برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أنه خلال المرحلة الابتدائية كان يكتب أشعار قبل أن يطلبه رئيس إذاعة صوت العرب للعمل بالأعمال الدرامية بعدما شاهد أشعاره عن طريق قريب له يعمل هناك، مشيرا إلى أن عمله بصوت العرب كان بداية الانطلاق له للمشاركة في البرلمان الصغير وبوجي وطمط.

ولفت إلى أن والدته كانت حريصة على تحفيظه القرآن الكريم وتعليمه اللغة العربية وهو ما أهله فيما بعد للعمل بالتمثيل.

أخبار تهمك

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة

باتشيكو يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

السيسي لـ أسر طلاب أكاديمية الشرطة: "سامحوني" (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعتين

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

07:02 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»