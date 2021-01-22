"الجبلي"يطالب إزالة كافة القيود التى تؤثر سلبًا على الحركة التجارية بين مصر والسودان

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:06 م
كلمة شريف الجبلي خلال فاعليات مجلس الأعمال المصري السوداني
كلمة شريف الجبلي خلال فاعليات مجلس الأعمال المصري السوداني
أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى السودانى المشترك ان القطاع الخاص فى البلدين يلعب دوراً حيوياً فى دفع العلاقات المشتركة الى افاق آرحب للمساهمة فى الوصول الى التكامل الحقيقى بين شعبا البلدين الشقيقين .

جاء هذه الكلمة خلال الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصرى السودانى المشترك على هامش زيارة رسممية تقوم بها وزيرة الصناعة المصرية لدولة السودان بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

قال" الجبلي"، ان العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا ترقى للامكانات والقدرات الكبيرة المتوافرة لدى مصر والسودان ولا تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين، مؤكدا اهمية دور المجلس فى تعزيز هذه العلاقات والانتقال بها الى معدلات افضل خلال المرحلة القريبة المقبلة .


اشار الجبلى الى اهمية رفع القيود التى تؤثر سلبا على حركة التجارة بين البلدين خاصة وان السوق المصرى هو نافذة المنتجات السودانية للسوق الاوروبى ، وايضا السودان هى نافذة المنتجات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية .
لفت الى اهمية توحيد المواصفات الفنية للسلع بين البلدين و تقوية العمل البنكي وانسياب التحويلات النقدية المباشرة ، فضلا عن اهمية مواصلة جهود تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالسودان ، مع الإهتمام بالنقل النهري والبري وإنشاء مراكز تجارية بين البلدين .
من جانبه اكد السيد / عبدالله المحجوب الرئيس المناوب للجانب السودانى بمجلس الاعمال المشترك اهمية توحيد الجهود بين الجانبين وبصفة خاصة فى مجال التبادل التجارى خاصة وان الدولتان تمتلكان حلم رئيسى وهو تحقيق التكامل الاقتصادى ، وهو الامر الذى يجب ان يكون للقطاع الخاص دور كبير فى تحقيقه

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وزيرة الصناعة المصرية مصر والسودان مجلس الأعمال المصري السوداني التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان

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