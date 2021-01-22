الاتحاد الروسي يهزم مقدونيا الشمالية في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
تمكن الاتحاد الروسي من تحقيق الفوز على نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 32-20 بثاني مواجهاتهما بالمجموعة الرابعة للدور الرئيسي ببطولة العالم – مصر 2021.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة لصالح منتخب الاتحاد الروسي فى شوط شهد تألقا ملحوظا للجانب الروسي، الذى نجح في زيادة فارق الأهداف منذ بداية اللقاء وسط محاولات طفيفة من المنتخب المقدوني لتقليل فارق الأهداف حتى اتسع مجددا ووصل إلى 10 أهداف .

أما الشوط الثاني ، فشهد سيطرة ملحوظة لمنتخب الاتحاد الروسي على مجريات الشوط الثاني، خاصة في ظل تركيز خط الدفاع بقوة لينتهي اللقاء بفارق 12 هدفا لصالح الجانب الروسي.

وحصل على رجل المباراة إبجور سوروكا نجم منتخب الاتحاد الروسي بعد تسجيله لـ 6 أهداف.

وارتفع رصيد المنتخب الاتحاد الروسي إلى 5 نقاط فى ظل صعوده إلى هذا الدور بثلاث نقاط، حيث أنه خسر من منتخب مصر في أولى مواجهات الدور الرئيسي بنتيجة 28-23 ، فيما يظل منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الأخير بالمجموعة دون أي نقاط نظرا لخسارته أيضا الجولة الماضية أمام سلوفينيا .

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