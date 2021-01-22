البرتغال تتخطي سويسرا في الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
حقق المنتخب البرتغالي  فوزًا غاليًا على نظيره السويسري في ثاني جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بنتيجة 33 - 29.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البحارة بنتيجة 17 - 15، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة حصل المنتخب البرتغالي على نقطتين ويرفع رصيده لـ 6 نقاط يحتل بهم المركز الأول في المجموعة أمام فرنسا مؤقتا بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد المنتخب السويسري عند النقطة الثانية يحتل بهم المركز الخامس في انتظار ما ستسفر عن باقي مواجهات اليوم.

وحصل أندي شميدت لاعب المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة بلاده، وبعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ11 هدفا.

ومن المقرر، أن يصطدم المنتخب البرتغالي في الجولة المقبلة مع نظيره الفرنسي، فيما يواجه المنتخب السويسري نظيره الجزائري.

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كرة اليد سويسرا البرتغال

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