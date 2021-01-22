منتخب المغرب يهزم كوريا الجنوبية في كأس الرئيس بمونديال كرة اليد

تغلب منتخب المغرب على منتخب كوريا الجنوبية ضمن لقاءات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 32-25.





انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بنتيجة 15-14، وسط توازن بين أداء المنتخبين وإثارة كبيرة حتى نهاية أول 30 دقيقة من المباراة.





وفي الشوط الثاني تفوقت المغرب على كوريا وسيطرت على اللقاء واتسع الفارق لصالح أسود الأطلس وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 32-25.





وحصد كيم جين يونج لاعب كوريا الجنوبية على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 9 أهداف في المباراة.





بهذه النتيجة حققت المغرب أول انتصار لها بالنسخة رقم 27 من بطولة العالم بعد 4 هزائم، وحصدت أول نقطتين في كأس الرئيس بالمجموعة الثانية بالتساوي مع والنمسا وتشيلي، بينما ظل رصيد كوريا الجنوبية بدون نقاط.





ويلعب بعد قليل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة بنفس الدور لهذه المجموعة منتخبي النمسا وتشيلي.





وتقام مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة يوم الأحد المقبل حيث تلعب المغرب مع تشيلي والنمسا مع كوريا الجنوبية.



