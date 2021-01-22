منتخب المغرب يهزم كوريا الجنوبية في كأس الرئيس بمونديال كرة اليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
تغلب منتخب المغرب على منتخب كوريا الجنوبية ضمن لقاءات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 32-25.

انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب بنتيجة 15-14، وسط توازن بين أداء المنتخبين وإثارة كبيرة حتى نهاية أول 30 دقيقة من المباراة.

وفي الشوط الثاني تفوقت المغرب على كوريا وسيطرت على اللقاء واتسع الفارق لصالح أسود الأطلس وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 32-25.

وحصد كيم جين يونج لاعب كوريا الجنوبية على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 9 أهداف في المباراة.

بهذه النتيجة حققت المغرب أول انتصار لها بالنسخة رقم 27 من بطولة العالم بعد 4 هزائم، وحصدت أول نقطتين في كأس الرئيس بالمجموعة الثانية بالتساوي مع والنمسا وتشيلي، بينما ظل رصيد كوريا الجنوبية بدون نقاط.

ويلعب بعد قليل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة بنفس الدور لهذه المجموعة منتخبي النمسا وتشيلي.

وتقام مباريات الجولة الثالثة لهذه المجموعة يوم الأحد المقبل حيث تلعب المغرب مع تشيلي والنمسا مع كوريا الجنوبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورويا المغرب

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعة و 27 دقيقة

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فرج عامر يهاجم التحكيم في مباراة سموحة ضد بيراميدز

منذ ساعة

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. ماذا فعل السيسي مع والدة أحد طلاب أكاديمية الشرطة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

منتخب السعودية يسقط أمام النرويج في بطولة العالم لكرة اليد

مصر تسقط أمام النرويج في مونديال اليد

مصر تفوز على استراليا في افتتاح مشوارها بمونديال شباب اليد

منتخب اليد يواصل انتصاراته بمونديال الشباب ويفوز على كوريا الجنوبية

مصر تقهر تشيلي في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

إسبانيا تهزم تونس وتتأهل للدور الثاني بكأس العالم لكرة اليد بمصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

06:01 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»