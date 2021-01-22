عودة القسم الثالث بالدقهلية بمواجهات مرتقبة غدا

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

تنطلق مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بمنطقة الدقهلية في الثانية والنصف من عصر السبت ، حيث تقام 7 مباريات مرتقبة بعد توقف المنافسات بالمجموعة التاسعة وتأجيل الجولتين السابقتين بسبب مباريات كأس مصر.

بايونيرز صاحب صدارة المجموعة يستضيف على ملعبه فريق السنبلاوين بينما يحل الخيارية ضيفا على عمال المنصورة ويلاقى ميجاسبورت على ملعبه فريق شبان بدواى.

منية سمنود يصطدم بضيفه العنيد مياه الدقهلية فيما يحل نبروه ضيفا على إتحاد المنزلة ويستضيف دقادوس على ملعبه فريق بلقاس ويستضيف شربين على ملعبه شباب الأمير.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- بايونيرز 18 نقطة
2- نبروه 16 نقطة
3- مياه الدقهلية 15 نقطة
4- بلقاس 12 نقطة
5- شربين 11 نقطة
6- م.ش منية سمنود 10 نقاط
7- كهرباء طلخا 8 نقاط
8- ميجاسبورت 7 نقاط
9- دقادوس 7 نقاط
10- السنبلاوين 7 نقاط
11- عمال المنصورة 6 نقاط
12- شبان بدواى 5 نقاط
13- الخيارية 5 نقاط
14- المنزلة 4 نقاط
15- الأمير 3 نقاط

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعتين و 32 دقيقة

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين

شاهد.. ماذا فعل السيسي مع والدة أحد طلاب أكاديمية الشرطة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

منذ ساعة و 24 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ 37 دقيقة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعة و 27 دقيقة

فرج عامر يهاجم التحكيم في مباراة سموحة ضد بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

06:01 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»