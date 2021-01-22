عودة القسم الثالث بالدقهلية بمواجهات مرتقبة غدا

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تنطلق مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث بمنطقة الدقهلية في الثانية والنصف من عصر السبت ، حيث تقام 7 مباريات مرتقبة بعد توقف المنافسات بالمجموعة التاسعة وتأجيل الجولتين السابقتين بسبب مباريات كأس مصر.



بايونيرز صاحب صدارة المجموعة يستضيف على ملعبه فريق السنبلاوين بينما يحل الخيارية ضيفا على عمال المنصورة ويلاقى ميجاسبورت على ملعبه فريق شبان بدواى.



منية سمنود يصطدم بضيفه العنيد مياه الدقهلية فيما يحل نبروه ضيفا على إتحاد المنزلة ويستضيف دقادوس على ملعبه فريق بلقاس ويستضيف شربين على ملعبه شباب الأمير.



ترتيب المجموعة التاسعة



1- بايونيرز 18 نقطة

2- نبروه 16 نقطة

3- مياه الدقهلية 15 نقطة

4- بلقاس 12 نقطة

5- شربين 11 نقطة

6- م.ش منية سمنود 10 نقاط

7- كهرباء طلخا 8 نقاط

8- ميجاسبورت 7 نقاط

9- دقادوس 7 نقاط

10- السنبلاوين 7 نقاط

11- عمال المنصورة 6 نقاط

12- شبان بدواى 5 نقاط

13- الخيارية 5 نقاط

14- المنزلة 4 نقاط

15- الأمير 3 نقاط