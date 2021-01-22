«أبو شقة»: عيد الشرطة نموذج وطني صادق للتضحية بالنفس والنفيس

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة الذي يحل في الخامس والعشرين من يناير كل عام.

كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل.

وأوضح «أبو شقة» أن هذا اليوم يمثل نموذجًا وطنيًا صادقًا للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، وفى مثل هذا اليوم 25 يناير 1952 الذي يحتفل به المصريون صدرت أوامر من القيادة البريطانية بتسليم مبنى محافظة الإسماعيلية بكافة معداته، وإزاء ذلك اتصل اليوزباشي مصطفى رفعت بوزير الداخلية حينئذ فؤاد باشا سراج الدين يستعلم منه عن كيفية التصرف إزاء هذا المطلب الذي يعد امتهانًا للكرامة المصرية. وكان رد فؤاد سراج الدين بلا تردد أن قاتلوا ولا تستسلموا حتى آخر جندي وآخر طلقة، وكانت معركة غير متكافئة سقط فيها 50 جنديًا شهيدًا وأصيب العشرات، وأذهلت العالم وكانت رسالة واضحة أن إرادة المصريين صخرة صلبة تتحطم عليها مطامع الغزاة والمتآمرين.

وأشار «أبو شقة» إلى أن المعركة لم تكن متكافئة بين قوة وطنية وقوة غاشمة وآثر المصريون التضحية بأرواحهم في رسالة للداخل والخارج، بأننا أمام رجال إذا خيروا بين الحياة والموت في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن والمواطن بأنهم ينحازون إلى كفة الموت لتبقى راية الحرية والكرامة والسيادة الوطنية ثابتة رافعة هامتها.

وأضاف «أبو شقة»: لقد انتهى الاستعمار وبقى هذا الحدث التاريخي رمزًا للكفاح نفخر به ونذكره ونُذكّر به الأجيال في هذا العيد، في رسالة لإعلاء العزة والكرامة والإرادة الوطنية الصادقة.

وثمّن «أبو شقة» جهود الشرطة وأن نذكرها بكل فخر واعتزاز في هذا العيد عندما تصدوا وافتدوا مصر بأرواحهم لإفساد مخطط الفوضى الذي كان مقررًا أن تسقط فيه مصر كما سقطت دول مجاورة، ولعل الاستقرار الأمني الذى تشهده مصر ويشهد له الجميع أبلغ دليل على ذلك.. وكل عام ومصر بخير وتقدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الشرطة الوفد الداخلية التضحية

أخبار تهمك

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ ساعتين

رومان رينز يكشف سر تحوله إلى دور الشرير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شاهد.. ماذا فعل السيسي مع والدة أحد طلاب أكاديمية الشرطة

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ نصف ساعة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعة و نصف

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ 40 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

هيثم طوالة: صقور الداخلية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

محافظ القليوبية يبعث برقية تهنئة للسيسى ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير

محافظ القليوبية يهنئ مدير الأمن بالذكري الـ 67 لأعياد الشرطة (صور)

قسم قها يتزين احتفالا بعيد الشرطة (صور)

"رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".. البرلمان يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ67

وكيل أوقاف القليوبية يهنيء قيادات الشرطة بالعيد (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

06:01 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»