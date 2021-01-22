مصري عن متحف الغردقة: التصوير بمزاج المدير وشرطة السياحة هي المنقذ

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
في الوقت الذي تحاول مصر فيه استعادة توازنها سياحيًا، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتنشيط السياحة سواء الداخلية أو الخارجية يأتي البعض بتصرفات غير مفهومة لا مبرر لها ولا معنى سوى المزيد من التوقف والتعطيل لعجلة السياحة الداخلية.

وتمثل ذلك في تجربة يرويها أحد المواطنين داخل أحد المتاحف المصرية، حيث توجه محمد الطيب وهو محام مصري إلى مدينة الغردقة في بعض الأعمال له، وفي وقت فراغه قرر أن يكون لمتحف الغردقة أحد أو المتاحف التي افتتحتها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع الطيب ليحكي عن تجربته التي نشرها عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسجلها بشكوى رسمية في ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وأودع منها نسخة في قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وهي أنه كان أمس في متحف الغردقة وأراد تذكرة كي يتمكن من التصوير بكاميرته الشخصية، وهي نيكون بعدسة 18 -140 وبدون حامل أو فلاش أو أية معدات أخرى.

ويكمل: "كنت لوحدى مش معايا حد وأول ما الموظف شاف الكاميرا اتلبش وقالى لما أسال المدير، وفعلًا جاء المدير واسمه الأستاذ حماده، وبمنتهي التعالى قال: بتعمل ايه بالصور دي؟

فأجبت: أنا بحب اتفرج علي اثار بلدى واصورها لنفسي ثم قمت باستعراض صور الموبيل الخاص بي كي يشاهد الأماكن الأثرية اللي زرتها من قبل.

فقال: لن أسمح لك بالتصوير بالكاميرا.

فأجبت: أنا وأعرف القانون جيدًا والتصوير الفوتوغرافي متاح بتذكرة وبدون تصريح، مع مراعاة عدم استخدام الفلاش أو معدات خاصة. 

فأجاب: "هات بطاقتك أصورها" فقمت بإعطائه إياها رغم عدم قانونية ذلك.

ثم قلت له: لما التضييق على الزائرين، هناك الكثير من المصريين يحبوا آيه ار بلادهم ومشاهدتها وتصويرها.
وهنا ارتفع صوت المدير، ثم قال سأمنعك من دخول المتحف و"روح اشتكيني" 

ثم استدعى شرطة السياحة، وهنا الأمر اختلف تمامًا، حيث فوجئت بشابين مهذبين، اصطحباني إلى مكتب شرطة السياحة والآثار وفوجئت أنهما أميني شرطة، وقاما بتقديم مشروب ضيافة لي، وتعاملا معي بمنتهي الزوق.

وقام الشابين باصطحابي لاستكمال زيارتي بالمتحف بعد أن كنت سأغادر مع إصرار المدير على عدم دخول الكاميرا، وتجاوزت عن ذلك واكتفيت بالتصوير بالموبيل.

وفوجئت عند دخولي بسائحات أجنبيات يقومون بتصوير مقاطع فيديو للقطع الأثرية، وكان المدير الذي منعني من التصوير الفوتوغرافي واقفًا بل ويتجاذب أطراف الحديث معهن".

وقال الطيب إنه انصرف من المتحف إلى ديوان عام المحافظة حيث قدم شكوى في مدير المتحف لمحافظ البحر الأحمر.

كما توجه الطيب إلى قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار كي يقدم شكوى ضد مدير متحف الغردقة للمسؤولين عن المتاحف المصرية، ولازال في انتظار نتائج التحقيق في شكواه إن حقق فيها أحدًا.

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وزارة السياحة مصر متحف الفجر الغردقة الأماكن الاثرية

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