كلوب: سنحاول مجددًا دون شك

أكَّد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه فشل في إيصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لإحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وخاض حامل اللقب 5 مباريات بالدوري دون انتصار، وتعرض أمس الخميس للخسارة (1-0) من بيرنلي، وهي الأولى في ستاد أنفيلد خلال نحو 4 سنوات، ليبتعد عن المتصدر مانشستر يونايتد بـ6 نقاط.





وقال كلوب للصحفيين قبل الصدام مع يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد: "سنحاول مجددًا دون شك، وعندما لا تسير الأمور بشكل جيد في الملعب كما نريد من اللاعبين، فهناك مشكلة".





وأضاف: "أتفهم من المشكلة أن الأشياء التي طلبتها من اللاعبين لم أوضحها بشكل كاف لذا يجب أن أغير طريقتي في إبلاغهم ويجب أن نغير طريقة اللعب".





ولم يحرز ليفربول أي هدف في 4 مباريات بالدوري لأول مرة منذ مايو/آيار 2000، وأكَّد كلوب أنه يريد إعادة الثقة لتشكيلته.





وتابع: "يجب أن نعمل على بناء الثقة، ولم تفلح الجهود في الثلث الأخير من الملعب في المباريات الماضية".





وأردف: "لم نحقق النتائج المطلوبة منذ أسابيع وبعض الأجزاء من اللعب كانت جيدة وأخرى لم تكن كذلك، لذا يجب أن نتمسك بالشق الجيد ونحسن بقية الأمور".





وتعادل ليفربول دون أهداف مع يونايتد في الدوري الأسبوع الماضي، وأشار كلوب إلى أنه سيختار تشكيلة قوية للمباراة في أولد ترافورد.





وأتم: "نريد الفوز بالتأكيد والمباراة ستحسم هذه الليلة (الأحد) وسنختار التشكيلة على هذا الأساس، ويجب أن نلعب بشكل جيد جدا لأن يونايتد يمر بفترة متميزة".