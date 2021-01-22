الكونجرس الأمريكي يوافق على تعيين "لويد أوستن" قائدًا للبنتاجون

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر

  

وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين لويد أوستن، في منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

 

وأصبح لويد أوستن بذلك أول مواطن أمريكي من أصول أفريقية يتولى منصب وزير الدفاع، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

 

وقال السيناتور جاك ريد بمجلس الشيوخ، إن هناك مجموعة من التحديات تواجه البلاد، بما في ذلك المنافسة مع الصين وروسيا، مؤكدًا أن أوستن قائد مؤهل بشكل استثنائي وله مسيرة طويلة ومتميزة في الجيش الأمريكي.

 

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مجلس الشيوخ الأمريكي لويد أوستن أول قائد للبنتاجون من أصول أفريقية أوستن

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