سكر قوص في الصدارة ونجع حمادي الوصيف بالقسم الرابع بقنا

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
اختتمت اليوم الجمعة مواجهات الدور الاول لبطولة دوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، موسم2020/2021.

وسافرت نتائج الجولة الاخيرة من الدور الاول، عنفوز نادي سكر قوص، بهدف نظيف، ليصل بهذا الفوز للنقطة 10 منفردا بجدول البطولة، فيما تجمد رصيد مركز شباب ابو تشت عند 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

علي الجانب الاخر انتهت مباراة عمال قنا، امام نادي الشاطئ بسفاجا، بفوز العمال بهدف دون رد، ليصل العمال للنقطة6 فيما تزيل فريق الشاطئ جدول البطولة بدون رصيد من النقاط.

وجاء ترتيب جدول المسابقة عقب انتهاء مباريات الدور الاول كما يلي:

1_سكر قوص 10نقاط
2_نجع حمادي 7 نقاط
3_ابوتشت 6نقاط
4_عمال قنا 6 نقاط
5_شاطئ سفاجا بدون نقاط

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