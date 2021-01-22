شبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 23 يناير 2021، وجاءت كالتالي:

طقس السبت نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
شبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
شبورة وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجة الحرارة السبت الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فرج عامر يهاجم التحكيم في مباراة سموحة ضد بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ ساعتين و 33 دقيقة

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين

شاهد.. ماذا فعل السيسي مع والدة أحد طلاب أكاديمية الشرطة

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعة و 28 دقيقة

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ 38 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظاهرة

الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الغد

انتهاء الأمطار وعودة الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:50 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

06:01 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»