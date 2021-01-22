نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الرابعة بدورى القسم الرابع بمنطقة الدقهلية بمجموعتيه حيث أقيمت ٧ مباريات بينما إفتتحت مباريات المجموعة الأولى أمس بفوز معصرة بلقاس على شباب أجا بهدفين مقابل هدف.

اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى تمكن شباب بلقاس من الفوز على الستامونى بهدفين نظيفين بينما حقق شباب ميت غمر فوزا صعبا على ضيفه إتحاد السنبلاوين بهدفين مقابل هدف فيما حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء طلخا وميت غمر.

وفى المجموعة الثانية واصل جزيرة القباب نتائجه الإيجابية بعدما واصل صدارته للمجموعة بالفوز على الأطرش بثلاثية نظيفة فيما حقق منية النصر الفوز على ميت سلسيل بهدفين مقابل هدف.

وتغلب شها على مستضيفه الشال والمنشية بالفوز بسداسية مقابل هدف فيما حقق سماد طلخا فوزا غاليا على الجمالية بهدف دون مقابل.

ترتيب فرق المجموعة الاولي :
1-شباب ميت غمر 10 نقاط
2-اتحاد السنبلاوين 9 نقاط
3-شباب بلقاس 6 نقاط
4-المعصرة 6 نقاط
5-ميت غمر 5 نقاط
6-طلخا 4 نقاط
7-اجا 3 نقاط
8-الستاموني بدون نقاط
9-شباب السنبلاوين بدون نقاط

ترتيب فرق المجموعة الثانية :
1-منية النصر 12 نقطة
2-جزيرة القباب 12 نقطة
3-شها 6 نقاط
4-ميت سلسيل 4 نقاط
5-الشال والمنشية 4 نقاط
6-سماد طلخا 4 نقاط
7-الاطرش نقطتين
8-الجمالية نقطة وحيدة

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