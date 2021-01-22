وفاة الراهب القمص أرسانيوس الجورجي

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

رحل عن عالمنا الأب الراهب القمص أرسانيوس الجورجي عن عمر بلغ ٥٢ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٢٦ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٣ يناير ١٩٦٩، وترهب بدير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة يوم ١٤ أبريل من عام ١٩٩٥، ونال درجة القسيسية في ٢٦ فبراير ٢٠٠٧ ورتبة القمصية في ٢ فبراير ٢٠٠٨.

وتقدم البابا تواضروس بخالص العزاء لنيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص أرسانيوس الجورجي طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

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