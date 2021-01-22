بنى سويف يختتم استعداداته لمواجهة ديروط وسط غيابات للإصابات

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني





اختتم الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف استعداداته المكثفة لمواجهة ديروط بالجولة العاشرة بالمحموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها عصر السبت بملعب ديروط بمحافظة أسيوط

وأدى اللاعبين تدريبات خفيفة خشية التعرض للإرهاق قبيل السفر .

وعقد الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف جلسة سريعة مع اللاعبين لمطالبتهم بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية .

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات منفردة تحت قيادة نبيل شعبان مدرب الحراس

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما يحتل ديروط المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضا .

الإصابات صداع ' يوسف ' ببنى سويف


أصبح ملف الإصابات والغيايات يمثل صداعا مزمنا لدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى بقيادة محمد يوسف وجهازه المعاون خلال الفترة الحالية .

وكشفت الساعات الأخيرة عن تأكد غياب عبد الواحد عبد العزيز ومصطفى عبد الوهاب لاعبي الفريق السويفى وعدم لحاقهم بمواجهة ديروط .

وأجرى الثنائى فحوصات طبية خلال الساعات الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق والتى أثبتت غياب عبد الواحد عبد العزيز عن المباراة وذلك لمعاناته من الإصابة بشد مضاعف فى العضله الخلفيه وبالتالي عدم المشاركة لمدة أسبوعين .

فيما يغيب مصطفى عبد الوهاب وذلك لعدم تعافيه من الإصابة باجهاد فى العضلة الامامية .

وبجانب الثنائى الغائب عن المباراة يستمر غياب عبد الله عبد العظيم عن المشاركة فى التدريبات والمباريات وذلك لتعرضه للإصابة بكسر في الضلع.

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