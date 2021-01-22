برسالة رومانسية.. نانسي عجرم تشكر الجيش الأبيض

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة للجيش الأبيض وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "عجرم" قائله: " نحنا تعبنا بس انتو ما استسلمتوا، نحنا خايفين بس انتو بعدكن متحدين، نحنا عم نضعف بس انتو قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، انتو أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا.. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة".

وتابعت قائله: " انتو ما عم بتناموا سهرانين على سلامتنا، انتو بعاد عن بيوتكن حتى نحنا نبقى محميين ببيوتنا، انتو محرومين من أهلكن حتى نحنا ما نخسر أهلنا، انتو عم تهتموا بكل مريض بوقت نحنا محرومين نرافقن..إلكن انتو كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل".

وأضافت:" كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. انتو مش جيش أبيض وبس، انتو قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف الا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل.. لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى".
برسالة رومانسية.. نانسي عجرم تشكر الجيش الأبيض
برسالة رومانسية.. نانسي عجرم تشكر الجيش الأبيض

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من نصف ساعة

نتائج مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

منذ ساعة و 10 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي لـ أسر طلاب أكاديمية الشرطة: "سامحوني" (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم ضيفة أولى حلقات برنامج "سهرانين" مع سيرين عبد النور وأحمد فهمي

بعد عرض أولى حلقاته.. "سهرانين معاكم بالبيت" لسيرين عبد النور وأحمد فهمي يكتسح لبنان والسعودية

سيرين عبد النور تنصح نانسي عجرم بإنجاب 10 أطفال.. والأخيرة تنفي حملها

سيرين عبد النور تحتل تريند تويتر بعد عرض ثاني حلقات برنامج "سهرانين معاكم بالبيت"

بعد تألقها في "سهرانين معاكم بالبيت".. الجمهور لـ سيرين عبد النور: "عشقنا اللون الأحمر"

سيرين عبد النور تتألق في "سرانين معاكم بالبيت".. وتكشف سرًا عن دانتيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

حقيقية إصابة أشرف مصيلحي بورم مخ

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

07:02 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»