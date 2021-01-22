منيه النصر تفوز علي مركز شباب ميت سلسيل بالقسم الرابع

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر


حقق فريق نادي منيه النصر بقياده محمد المحالي فوزا مهما علي حساب ضيفه ميت سلسيل بنتيجه 2/1 في الدور الاول بالقسم الرابع

جاء تشكيل منيه النصر مكون من اسلام شيحه ومحمد البساطي واحمد أيمن و مؤمن الجحر واحمد اشرف وطارق المتولي و عبد الجيد ومحمد الحسيني و رمضان عبد العزيزوصادق و محمد مجاهد.

تشكيل سلسيل فوزي احمد فوزي - السيد عرفات - وائل السيد محمد- خالد جمال - محمود يوسف عويضه- محمد مستجير- عمرو محمد ابراهيم - طارق عبد الحميد- محمد السيد - عمر فتحي - عبده كمال.

احرز الاهداف محمد مجاهد في الدقيقه 15 الشوط الاول،وفي احرز مجاهد الهدف الثاني له في الدقيقه 40
بينما احرز هدف ميت سلسيل الوحيد اللاعب عمر محمد
في الدقيقه 60 .

ادار اللقاء حكام منطقه الدقهليه محمد الشرقاوي عاونه مسعد الحنفي ورجب محمد.

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