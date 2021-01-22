برلماني عراقي يكشف عن تحركات وأطماع أردوغان بشمال العراق

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر

  

حذر برلماني عراقي من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في الشمال.

 

 

 

وجاء ذلك في معرض تعليق أيوب الربيعي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ما أوردته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير لها حيث سلطت الضوء على ما أسمته "خطط" أردوغان في عام 2021 الذي وصفته بأنه "عام التوسع الإقليمي" بالنسبة له.

 

 

 

وقال الربيعي وفقا لـ موقع "بغداد اليوم"، إن "نظام صدام حسين عقد اتفاقية مع الجانب التركي قبل نحو نصف قرن أتاحت لقوات الأخير بالتوغل في أراضي البلاد مسافة محددة لمحاربة حزب العمال الكردستاني لكن بعدها تطور الموقف الميداني وأصبح لدى أنقرة قواعد عسكرية وعمليات قصف جوي بذرائع متعددة".

 

 

 

 

 

وأضاف أن "تركيا لديها أطماع في العراق وما يحدث حاليا من عمليات توغل بين فترة وأخرى رسائل واضحة في محاولة لاستغلال وضع العراق الداخلي من حالة استثنائية لفرض سياسة الأمر الواقع"، معتبرا "الوجود التركي من قواعد وعسكر انتهاكا لسيادة البلاد".

 

 

 

 

 

وأشار الربيعي إلى أن "أي محاولة توغل كبيرة وسيطرة على المزيد من الأراضي لن تكون سهلة والعراق ليس بلدا ضعيفا"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون للحكومة موقف حاسم من هذه الخروقات من خلال عرض الملف على الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الهيئات الدولية الضاغطة بالإضافة إلى اعتماد العامل التجاري والاقتصادي في مسار إيقاف التوغل التركي، خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليار دولار سنويا".

 

 

 

 

 

وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية،  حذرت في تقريرها من أن "أردوغان بات يتطلع الآن نحو العراق، إذ لم يعد هناك ما يوقفه بالنسبة له"، وأن "العمليات العسكرية التركية قد تكثفت بقوة العام الماضي بمسميات مختلفة، وهو ما يوحي بعملية أكبر في الأشهر المقبلة واحتلال أراض عراقية وإقامة قواعد عسكرية دائمة بحجة تطهير المنطقة الحدودية بين تركيا والعراق من أي وجود لمقاتلي منظمة حزب العمال الكردستاني"، التي تصنفها أنقرة إرهابية

 

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