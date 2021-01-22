وزارة التخطيط تكشف أهم إنجازات مشروع رواد مصر

أصدر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير السنوى الخاص بالمشروع عن العام المنتهى 2020، والذى يتضمن أبرز ما قدمه المشروع خلال العام.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق مشروع رواد 2030 جاء بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلي تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تنفيذ محاور المشروع، مضيفة أن المشروع استطاع أن يساهم في توفير العديد من الخدمات والتي تضمنت منح تعليمية والحصول علي درجة الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلي نطاق أوسع، فضلًا عن مساهمته في دعم وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030، أن أحد الأهداف الرئيسة للمشروع تمثلت في تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار، بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز الدولة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشارت غادة خليل، إلى أن أحد أهم ما قدمه مشروع رواد 2030 خلال العام 2020 يتمثل في منصة رواد ميتر، والتي إطلاقها في فبراير 2020، موضحة أنها منصة تتيح بيانات ومؤشرات رئيسية عن ريادة الأعمال فى مصر، لتكون تلك المؤشرات متصلة بشكل مباشر ومحدثة باستمرار مع حاضنات الأعمال لعرض بيانات عن أنشطة ريادة الأعمال فى جمهورية مصر العربية.

واستعرض التقرير السنوي لمشروع رواد 2030 أبرز ماقام به المشروع خلال العام المنتهي 2020، حيث لفت التقرير إلي المشاركة بحفل تخرج الدفعة الاولى من برنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون الأكاديمى مع جامعتى القاهرة وكامبرديج، فضلًا عن عقد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "الشهادة المهنية لريادة الأعمال"المنفذ بالتعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث تم تخريج 100 من الشباب ممن هم في بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال ويساهموا بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.

ومن أبرز ماقدمه مشروع رواد 2030 خلال العام كذلك فتح باب التقديم لحاضنة الذكاء الاصطناعى بمقريها بجامعتى الاسكندرية وعين شمس وقبول ستة مشروعات للاحتضان، إضافة إلي عقد عدة جلسات نقاشية فى مجال السياحة بحضور عدد من الخبراء فى هذا المجال، وذلك ضمن أنشطة حاضنة مشرق، حيث تم احتضان حوالي 19 مشروع ضمن في الحاضنة مشرق، فضلًا عن قيام المشروع بتصنيع 35 الف واقى للوجه، وذلك من خلال المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل.

ولفت التقرير، إلى إطلاق حملة (إبدأ مستقبلك) على مستوى الجامعات في 8 جامعات إلكترونيًا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تضمنت جامعات كفر الشيخ، ومطروح، والأقصر، وبنها، والوادي الجديد، وكذلك جامعة مصر للتعلم الإلكتروني، بأكاديمية الشروق، بمعهد التبين.

كما قام مشروع رواد 2030 وفقًا للتقرير، بإنشاء ما يسمي بحلقات رائد الأعمال بعنوان "مسلسل اّدم" والتي تضمنت عرض 30 حلقة من مسلسل كرتونى يجسد قصة انتقال رائد أعمال من شاب لديه فكرة إلى شاب يملك شركة ناجحة، حيث تم عرض المسلسل من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمشروع، وتضمنت الأنشطة الثقافية للمشروع كذلك إطلاق ما يسمي بكبسولات رائد الأعمال، والتى تمثلت فى عدد من الفيديوهات يقدمها مجموعة من الخبراء فى مجال ريادة الأعمال كنصائح لرواد الأعمال، ذلك إضافة إلي بث حلقات ستوديو رواد، وإطلاق المجلة الإلكترونية لرواد 2030.

وشهد عام 2020 كذلك الانتهاء من تنفيذ تطبيق رواد 2030 ليصبح متاحًا من خلال أنظمة الاندرويد والايفون، ويهدف التطبيق إلي التواصل المستمر مع رواد الأعمال، بهدف مساعدتهم علي بدء أعمالهم، والتعرف على مؤسسات وهيئات دعم ريادة الأعمال في مصر، كما يحتوي التطبيق علي أخبار عن ريادة الأعمال في مصر بشكل عام وعن مشروع رواد 2030 بشكل خاص، كما استطاع مشروع رواد 2030 خلال عام 2020 تصميم تقييم إلكترونى يعمل كبديل للمقابلات الشخصية لإختيار الطلاب المتقدمين للمنح، مما أتاح الوصول لعدد أكبر من الشباب.

وتضمن التقرير كذلك أبرز الفعاليات التى شارك بها المشروع، والتي ضمت المشاركة فى مؤتمر She Can، الذي يضم رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة، وكذا المشاركة بالمؤتمر العلمي بكلية سياحة وفنادق بالفيوم والذي جاء بهدف تطوير المنتجات السياحية والجمع بين الخبراء المتخصصين لعرض ومناقشة مقترحات الدراسات والبحوث وأوراق العمل، إلي جانب المشاركة في مؤتمر La femalo، وتكريم غادة خليل –مدير مشروع رواد 2030 خلال المؤتمر، فضلًا عن المشاركة بالمؤتمر الدولى لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس والذي انعقد كحوار مجتمعي موسع حول تطوير وإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية مع مراعاة تحديات الظروف الإقتصادية الراهنة واقتراح خطة عمل إجرائية لتطويره بما يتفق مع الإتجاهات التربوية المعاصرة وطموحات المجتمع الدولي.

وتضمنت مشاركات مشروع 2030 كذلك المشاركة في فعاليات قمة Techne 2020 بمكتبة الإسكندرية بالعديد من الجلسات، فضلًا عن المشاركة فى مؤتمر رؤساء إتحاد طلبة الجامعات الحكومية المصرية، و مؤتمر فتيات الجامعات الحكومية المصرية بالمدينة الشبابية بأبوقير.

وتمثلت أبرز مشاركات المشروع في المشاركة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 بأسوان حيث شهدت الفعالية تكريم مشروع رواد_2030 لدوره فى دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، والمشاركة بجلسات الأسبوع والتي تضمنت جلسة بعنوان " كيفية جعل مصر وجهه لرواد الأعمال من حول العالم " حول أهمية ريادة الأعمال في مصر بشكل خاص وحول العالم بشكل عام ومستقبل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، وأخري بعنوان "حاضنات ومسرعات الأعمال .. وماذا بعد" والتي لفتت إلي أهمية تكاتف جميع الجهات لدعم رواد الأعمال، وتم استعراض جهود وزارة التخطيط خلال الجلسة من دراسة إنشاء شبكة واحدة تضم كل حاضنات الأعمال بحيث تشمل أماكن تواجد حاضنات الأعمال وتخصصاتها للتيسير على رواد الأعمال في الاستعانة بتلك الحاضنات.

كما شارك المشروع بجلسة التعليم الريادي، حيث تم الإشارة فيها الى أن المشروع يعمل علي دعم ريادة الأعمال بخروج الطاقات الابداعية لدي الشباب ومساعدتهم علي خلق وظائف وفرص عمل لهم ولزملائهم ليساهموا في خفض معدلات البطالة، وأخري بعنوان "الابتكار في مجال السياحة"، حيث تم التأكيد فيها علي ضرورة ترسيخ الابتكار فى مجال السياحة، باعتبارها أحد القطاعات المهمة التى تؤثر فى التنمية الاقتصادية بشكل كبير، كما تمت الإشارة إلي قيام مشروع رواد 2030 بعقد شراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتأسيس حاضنة أعمال مشرق.

وتضمنت مشاركات المشروع كذلك في عقد جلسة توعوية للشباب بعنوان "ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني"، للتوعية بأهمية ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر ودور التسويق الالكتروني فى نجاح مشروعات رواد الأعمال بمشاركة متخصصين فى المجال، مع عرض قصص نجاح لرواد الأعمال بالمحافظة، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020.

وقام المشروع خلال العام، بعقد ورشة عمل للسيدات بالنوبة تحت عنوان "بلاد الذهب وأسس تسويق المشغلات اليدوية للمرأة النوبية " للعام الثاني علي التوالي بحضور أكثر من 100 سيدة من النوبة بمقر الجمعية بغرب سهيل، كما تم تكريم مشروع رواد 2030 من قبل ICSB فى الحفل الختامى للأسبوع العالمي لريادة الأعمال عن دور المشروع فى دعم رواد الأعمال والجهد المبذول فى اسبوع ريادة الاعمال.

كما قام المشروع بالمشاركة فى فعاليات نهائي دورى ريادة الاعمال بجامعة الازهر، حيث تم تكريم مشروع رواد 2030 خلال الفعالية، ومؤتمر E-youth وكذا بمؤتمر بيزنكس.

كما شارك رواد 2030 في مجموعة من الجلسات النقاشية في قطاع السياحة والتي تضمنت جلسة نقاشية حول ريادة الأعمال خلال ومابعد كوفيد 19 المشاكل والحلول وتم الوصول لأكثر من 31 ألف شخص، فضلًا عن الجلسة نقاشية حول متغيرات قطاع السياحة في ظل أزمة كورونا ، وتم الوصول الى أكثر من 4500 شخص، إضافة إلي جلسة نقاشية حول كيفية التعامل مع أزمة قطاع السياحة، وتم الوصول إلى أكثر من 3500 شخص، وأخري حول مستقبل السياحة بعد كوفيد 19 والفرص بعد الأزمة وتم الوصول لأكثر من 1500 شخص، كما شاركت د.غادة كمتحدث في بعض الجلسات النقاشية، وكذا شارك المشروع في الجلسة التابعه ل ICSB.

وشهد عام 2020 كذلك وفقًا للتقرير قيام مشروع رواد 2030 بعقد معسكر طلاب الجامعات للطلاب المتقدمين لجائزة التطبيقات الحكومية في عملية التصفية النهائية ، حيث تضمن المعسكر تقديم الارشاد والتوجيه والتدريب العملي لكيفية عرض وتقديم الفكرة وتطوير نموذج العمل الحاص بكل فرقة من الفرق الـ 12، وتم العرض في نهاية المعسكر أمام لجنة التحكيم المكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية المستهدفة.

كما عقد المشروع، حفلًا للإعلان عن وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، والتى تخدم 3 قطاعات فى الدولة، وهى النقل والسياحة والدخلية وهي تطبيقات تذكرتك، وحصلت حادثة، واكتشف مصر.

وقام مشروع 2030 بتقديم عددًا من الجلسات النقاشية عبر الانترنت، تمثلت أبرزها في الجلسة النقاشية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع للشركات الناشئة والتي تم تقديمها بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع للشباب حول كيفية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وخطوات التسجيل والتوثيق للأفكار وتطويرها وصولاً إلى مجتمع قادر على إنتاج أفكار وابتكارات واستخدامها على نحو فعال لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، فضلًا عن سلسة الجلسات النقاشية المنعقدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية" ، وانعقدت لثمانية أيام متصلة، برعاية وحضورالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال، والتي جاءت احتفالًا باليوم العالمي لريادة الأعمال وتم ختامها بعددًا من التوصيات في مجالات: الصناعة، والتعليم، والتحول الرقمي، والابتكار، ودعم المرأة، كما تضمنت الجلسات جلسة نقاشية حول فرص ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي والتي تم تقديمها من خلال حاضنة الذكاء الاصطناعي AIM Incubator.