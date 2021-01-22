بسبب الفراولة المسمومة.. وفاة شقيقة الفنان الراحل سناء شافع

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أعلنت الفنانة ندى بسيوني عن وفاة، شقيقة زوجها الراحل سناء شافع وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "بسيوني" قائله: "لن ننساكي ابدا يا اجمل انسانه كنتي نعم الاخت لي والام الثانيه لمايا.. مهما قلنا لن نوافيكي حقك.. يارب ارزقها الجنه وسرعه الافاقه".



وكان سبب الوفاة هو أكلها لفراولة مسمومة مما أدى إلى وفاتها.



يذكر أن الفنان سناء شافع توفى في شهر أغسطس الماضي، وذلك عقب صراع مع المرض وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "ليالينا 80" مع عدد من الفنانين منهم إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق