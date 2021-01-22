البحرين تستضيف تجارب الموسم المقبل لبطولة العالم للفورمولا 1
الجمعة 22/يناير/2021 - 06:05 م
وكالات
تستضيف البحرين تجارب الموسم المقبل لبطولة العالم للفورمولا 1 بين 12 و14 آذار/مارس على حلبة صخير، بحسب ما أعلن الثلاثاء مروّج البطولة والاتحاد الدولي للسيارات (فيا).
وكانت التجارب مقررة في مدينة برشلونة الإسبانية مطلع آذار/مارس، لكنها انتقلت بعد تأجيل السباق الأول في الموسم في أستراليا إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وينطلق الموسم القياسي المؤلف من 23 سباقاً في البحرين في 28 آذار/مارس.
ولم يتم تحديد موعد لجائزة الصين الكبرى التي تأجلت أيضاً والمقامة عادة في نيسان/أبريل.
وتقلصت تجارب الشتاء إلى ثلاثة أيام بدلاً من ستة، فيما بقيت السيارات كما هي تقريباً على غرار موسم 2020، في محاولة لتقليص النفقات وسط الأزمة المالية الناجمة عن كورونا.
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