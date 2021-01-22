عاجل.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان بالدوري

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستواجه أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وجاءت قائمة الأبيض على النحو التالي:-

- حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد 

الدفاع: محمد عبدالغني - محمود الونش - محمد عبداللسلام - حازم إمام - حمزة المثلوثي - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - أحمد عيد 

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - شيكابالا - حسين فيصل - إسلام جابر

الهجوم: مصطفى محمد  - أسامة فيصل

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باتشيكو الونش الزمالك الدوري الأبا اسوان

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