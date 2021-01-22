هيونداي تشوقنا لسيارتها الجديدة المنتظرة الـ SUV ""
الجمعة 22/يناير/2021 - 05:54 م
نشرت شركة هيونداي صور تشويقية لسيارتسيارتها الجديدة كلياً بايون SUV.
وتظهر الصور هيونداي بايون بأنها، أصغر SUV جديدة من الشركة عند إطلاقها وستحصل على الكثير من تقنيات وميزات شقيقتها i20 الأصغر بما فيها المحركات وجزء من التصميم الداخلي.
قال نائب رئيس التسويق Andreas Hofmann،: لقد اثبتت هيونداي نفسها بقوة في سوق الـSUV من حيث تنوع مجموعة سياراتنا وكذلك نجاح مبيعاتنا. من خلال سيارة أساسية جديدة نرى فرصة رائعة لتغطية طلب العملاء بشكل أفضل وزيادة عروضنا في قطاع مهم".
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