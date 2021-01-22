هيونداي تشوقنا لسيارتها الجديدة المنتظرة الـ SUV ""

نشرت شركة هيونداي صور تشويقية لسيارتسيارتها الجديدة كلياً بايون SUV.





وتظهر الصور هيونداي بايون بأنها، أصغر SUV جديدة من الشركة عند إطلاقها وستحصل على الكثير من تقنيات وميزات شقيقتها i20 الأصغر بما فيها المحركات وجزء من التصميم الداخلي.



