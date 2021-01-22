بسبب مدفأة.. زوجان يلفظان انفاسهما الأخيرة في قنا

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عثر أهالي النجع القبلي بقرية العيايشا، في مركز قوص، في محافظة قنا، على جثة رجل وسيدة، داخل منزلهما، في ظروف غامضة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بعثور الأهالي علي جثة اسماعيل نوبي محمود، 55 عاما، وزوجته محاسن شحات همام، 45 عاما، النجع القبلي بقرية العيايشا، على جثة رجل وسيدة، داخل منزلهما، في ظروف غامضة.


فيما انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة لبحث تفاصيل وأسباب الوفاة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى.

وكشفت الأجهزة الأمنية، برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن سبب الوفاة، يرجع إلى إصابة الزوجين بحالة اختناق، من أدخنة من حطب تم إشعاله كان في غرفتهما، ولا توجد شبهة جنائية.

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